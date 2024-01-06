Рид Буше установил новый рекорд «Авангарда» по голам за одну регулярку

В эти минуты в Омске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимает тольяттинскую «Ладу». После первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
На последней минуте стартового игрового отрезка Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Райана Спунера сделал счёт 3:0 в пользу «ястребов».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Буше забросил 32-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд «Авангарда» за регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.
В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 января.
- 6 января 2024
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