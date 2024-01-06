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Рид Буше установил новый рекорд «Авангарда» по голам за одну регулярку

Рид Буше установил новый рекорд «Авангарда» по голам за одну регулярку
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В эти минуты в Омске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимает тольяттинскую «Ладу». После первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ткачёв (Буше, Чистяков) – 00:29 (5x5)     2:0 Пьянов (Киселевич, Мартынов) – 12:23 (6x5)     3:0 Буше (Пьянов, Спунер) – 19:09 (5x4)     4:0 Чмыхов (Телегин, Николишин) – 22:54 (5x5)     4:1 Алтыбармакян – 38:28 (5x5)    

На последней минуте стартового игрового отрезка Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Райана Спунера сделал счёт 3:0 в пользу «ястребов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Буше забросил 32-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд «Авангарда» за регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Буше (сезон-2022/2023) и Роману Червенке (сезон-2010/2011) — 31 шайба в регулярке.

В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 января.

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