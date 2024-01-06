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«Подтверждение состоится в феврале-марте». Глава ИИХФ об участии игроков НХЛ на Олимпиаде

«Подтверждение состоится в феврале-марте». Глава ИИХФ об участии игроков НХЛ на Олимпиаде
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что положительное решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги на ближайшей Олимпиаде, вероятно, будет принято в ближайшие месяцы.

«Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Игроки НХЛ впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано (Япония). Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и Игры-2022 в Пекине прошли без участия игроков НХЛ. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, ранее Люк Тардиф подробно рассказал о переговорах с целью участия игроков Национальной хоккейной лиги в предстоящих Олимпийских играх.

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