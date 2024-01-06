«Подтверждение состоится в феврале-марте». Глава ИИХФ об участии игроков НХЛ на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что положительное решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги на ближайшей Олимпиаде, вероятно, будет принято в ближайшие месяцы.
«Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Игроки НХЛ впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано (Япония). Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и Игры-2022 в Пекине прошли без участия игроков НХЛ. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Напомним, ранее Люк Тардиф подробно рассказал о переговорах с целью участия игроков Национальной хоккейной лиги в предстоящих Олимпийских играх.