Нападающий СКА: без движения Овечкин не играл бы в НХЛ

Нападающий СКА Василий Глотов ответил на критику капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в отсутствии скорости на площадке.

«Говорят, у Овечкина уже не то движение, скорость, забивает только с места? Всё у него хорошо, перестаньте. Он не играл бы без движения в НХЛ, там люди без формы сразу выпадают. Раз Овечкин в той лиге выступает, значит, у него всё в порядке. Надо отдать должное его здоровью, генам. Всю карьеру он идёт ровно благодаря именно этим качествам», — сказал Глотов в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «-11» и 12 минутах штрафного времени.

Сегодня Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:6) и переместился на чистое 66-е место в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги, обойдя Бобби Смита и Рэя Уитни (по 679) в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.