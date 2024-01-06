Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: «Динамо» хорошо поработало в паузе. Последние результаты не позволяли отдыхать

Кудашов: «Динамо» хорошо поработало в паузе. Последние результаты не позволяли отдыхать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ над «Куньлунь Ред Стар» (7:1) рассказал, как команда провела новогоднюю паузу.

«Как поработали в паузе? Поработали мы хорошо, потому что последние результаты нам не позволяли отдыхать, а над функциональным состоянием надо ещё работать.

Весь сезон приходится учитывать и стратегические моменты, и текущую ситуацию. Конечно, хочется залезть повыше, но понимаем, что надо и готовиться к плей-офф. Там есть циклы, где надо и давать нагрузку, и сбавлять, поэтому здесь мы тоже это учитываем.

Есть стратегия, и ты всё равно всё учитываешь, наигрываешь связки, готовишь молодых, взрослых, седьмой защитник, молодой в нападении, молодой в защите. Ты прорабатываешь все варианты, чтобы, когда наступил момент, у тебя всё было готово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов — о разгромной победе «Динамо»: после третьей шайбы пошёл кураж
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android