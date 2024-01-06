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«Неготовность полевых травмирует вратаря». Браташ – о замене Подъяпольского в игре в Омске

«Неготовность полевых травмирует вратаря». Браташ – о замене Подъяпольского в игре в Омске
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал замену после первого периода в матче с «Авангардом» (3:5) 28-летнего вратаря Владислава Подъяпольского, пропустившего три шайбы, на его коллегу по амплуа Александра Трушкова.

«Причина счёта 0:3 к первому перерыву? Я уже ответил, это индивидуальные ошибки некоторых игроков. Замена Подъяпольского? Да, мы не хотели травмировать вратаря. Потому что неготовность полевых игроков как раз травмирует и остальных, и голкипера тоже. К Владу претензий нет, просто мы его поберегли. Считаю, что замена была оправдана», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Подъяпольский принял участие в 34 матчах за «Ладу», в которых одержал 12 побед, отражая 92,3% бросков с коэффициентом надёжности 2,44.

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