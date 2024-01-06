Алтыбармакян: давайте скажем, что «Авангард» — мой клиент. Приятно им забивать

25-летний российский нападающий тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян высказался о своей результативности в матчах с омским «Авангардом» (3:5).

«Мы добавили в концовке второго периода, стали много времени проводить в чужой зоне. Может, «Авангард» расслабился, но нам без разницы, мы пытались навязать борьбу и доказать, что мы команда, которая не любит сдаваться при любых счетах. Старались поразить ворота, мне удалось забить, и это нам дало толчок к третьему периоду. «Авангард» — мой клиент? (Алтыбармакян забрасывал «Авангарду» во всех трёх матчах сезона. – Прим. «Чемпионата») Давайте скажем так. Много народа знаю оттуда, приятно им забивать», — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Напомним, в нынешнем сезоне Алтыбармакян принял участие в 42 матчах за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 21 (9+12) очко при показателе полезности «-6».