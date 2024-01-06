«Всё шло к тому, что будет наш камбэк». Форвард «Лады» — о поражении в Омске 3:5

Нападающий тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал, как его команде едва не удалось перевернуть ход встречи с «Авангардом» с 0:4, отыграв три шайбы, но уступив со счётом 3:5.

«Могу сказать, что всё шло к тому, что будет камбэк. Даже «один в ноль» выход был, можно было делать 4:4. Но их лёд, один отскок, и мы пропустили пятый гол. Они нас наказали, хотя до этого такой же момент был у нас: я набросил, Михайлов подставлял, но Проскуряков сегодня очень много важных сейвов сделал.

На место в таблице обращали внимание до паузы, сейчас как-то подзабыли про это. И это правильно, выходим на лёд сражаться в каждом матче, мы также боремся за плей-офф и неважно, на каком мы месте идём. Вот такая обстановка в команде», — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.