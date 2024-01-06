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Коннор Бедард может пропустить Матч звёзд НХЛ из-за полученного перелома челюсти

Коннор Бедард может пропустить Матч звёзд НХЛ из-за полученного перелома челюсти
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18-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард из-за выявленного перелома челюсти пропустит ориентировочно от четырёх до шести недель. Об этом сообщает The Score.

Таким образом, звёздный форвард «Чикаго», выбранный под первым номером на драфте НХЛ – 2023, может пропустить предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024, который пройдёт в Торонто (Канада) в период с 1 по 3 февраля.

Напомним, звёздный игрок «Чикаго» Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

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