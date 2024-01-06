Маршан: Кросби один из лучших в мире, но не получает того признания, которого заслуживает

35-летний канадский нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан считает своего 37-летнего соотечественника и коллегу по амплуа из «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби одной из самых недооценённых звёзд лиги.

«Я думаю, Кросби по-прежнему, очевидно, один из лучших в мире, но на самом деле сейчас он не получает того признания, которого заслуживает. Много внимания уделяется молодым парням, но, если вы посмотрите более детально, он, безусловно, лучший игрок в лиге, он и Маккиннон.

Сидни не такой яркий, как некоторые, он более прямолинеен, играет осторожно, но жёстко. Думаю, он научился играть так, как нужно играть в плей-офф, чтобы добиться успеха. Он играет так весь сезон. Кросби не пытается обыграть кого-то один в один каждый раз, когда получает шайбу. Он пытается найти открытое пространство и свободного партнёра, делая это молниеносно», — приводит слова Маршана пресс-служба НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Кросби принял участие в 37 матчах за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 41 (22+19) очко при показателе полезности «+15».