Журналист: Кузьменко обменяют, только если Альвину упадёт в руки что-то очень крупное

Журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта оценил вероятность обмена российского нападающего Андрея Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс».

«Кэнакс» заняли выжидательную позицию. Кто решится взять игрока с кэпхитом $ 5,5 млн? Есть команды, которые наблюдают за ним и контактировали по поводу него, но до чего-то серьёзного было далеко. Я буду удивлён, если его обменяют на протяжении сезона, честно говоря. Я думаю, если обмен и произойдёт, то в межсезонье. Если, конечно, что-то очень крупное упадёт в руки Патрику Альвину, генменеджер «Ванкувера» с удовольствием рассмотрит этот вариант. Я имею в виду, что он (Кузьменко. — Прим. «Чемпионата») ещё получает определённые шансы. Речь о том, чтобы закрепиться в топ-6 нападения. Прямо сейчас в «Ванкувере» происходит именно это», — сказал Паньотта в подкасте Full Press Hockey.

Напомним, Кузьменко пропустил последний матч «Кэнакс» с «Сент-Луис Блюз» (1:2) по решению тренера. Это случилось уже в пятый раз в сезоне. Ранее появились слухи, что главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет недоволен игрой россиянина без шайбы.