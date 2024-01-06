Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист: Кузьменко обменяют, только если Альвину упадёт в руки что-то очень крупное

Журналист: Кузьменко обменяют, только если Альвину упадёт в руки что-то очень крупное
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта оценил вероятность обмена российского нападающего Андрея Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс».

«Кэнакс» заняли выжидательную позицию. Кто решится взять игрока с кэпхитом $ 5,5 млн? Есть команды, которые наблюдают за ним и контактировали по поводу него, но до чего-то серьёзного было далеко. Я буду удивлён, если его обменяют на протяжении сезона, честно говоря. Я думаю, если обмен и произойдёт, то в межсезонье. Если, конечно, что-то очень крупное упадёт в руки Патрику Альвину, генменеджер «Ванкувера» с удовольствием рассмотрит этот вариант. Я имею в виду, что он (Кузьменко. — Прим. «Чемпионата») ещё получает определённые шансы. Речь о том, чтобы закрепиться в топ-6 нападения. Прямо сейчас в «Ванкувере» происходит именно это», — сказал Паньотта в подкасте Full Press Hockey.

Напомним, Кузьменко пропустил последний матч «Кэнакс» с «Сент-Луис Блюз» (1:2) по решению тренера. Это случилось уже в пятый раз в сезоне. Ранее появились слухи, что главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет недоволен игрой россиянина без шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 01:57     1:1 Парэйко (Томас, Кайру) – 24:22     2:1 Томас (Перунович, Бучневич) – 48:03    
Материалы по теме
Кузьменко мощно вернулся из запаса! Но даже после дубля Токкет продолжил его воспитывать
Кузьменко мощно вернулся из запаса! Но даже после дубля Токкет продолжил его воспитывать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android