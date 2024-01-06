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Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Рождеством

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Рождеством
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, обратился к болельщикам, поздравив их с Рождеством.

«С Рождеством Христовым! В этом году нам выпала редкая удача встретить этот праздник дома, со своими семьями, ведь в начале января мы часто проводим выездные серии и тогда отмечаем Рождество тоже семьёй — нашей командой — но вдали от родного города.

В этот замечательный день я желаю всем оказаться у тёплого семейного очага, разделить праздник с самыми близкими людьми. Пусть Рождество принесёт всем нам радость, счастье, мир в душе и добро!» — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, уже завтра, в воскресенье, 7 января, СКА на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург» (начало встречи – в 17:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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