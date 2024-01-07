Георгиев заменил Просветова после четырёх пропущенных шайб в матче с «Флоридой»
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В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу гостей.
Во втором периоде после четырёх пропущенных шайб российского голкипера «Колорадо» Ивана Просветова Александр Георгиев. К этому моменту Просветов отразил 9 из 13 бросков. Россиянин провёл на площадке 28 минут и 50 секунд.ю
На данный момент «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 53 очка. «Флорида», в свою очередь, находится на третьей строчке турнирного зачёта на Востоке, набрав 50 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
4 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 01:10 0:2 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 03:02 0:3 Райнхарт (Барков, Родригес) – 07:41 1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 20:21 2:3 Мэнсон (Ничушкин, О'Коннор) – 20:52 3:3 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 24:35 (pp) 3:4 Экман-Ларссон (Барков, Родригес) – 28:50 4:4 Друен (Жирар) – 43:31
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