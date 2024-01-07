Георгиев заменил Просветова после четырёх пропущенных шайб в матче с «Флоридой»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу гостей.

Во втором периоде после четырёх пропущенных шайб российского голкипера «Колорадо» Ивана Просветова Александр Георгиев. К этому моменту Просветов отразил 9 из 13 бросков. Россиянин провёл на площадке 28 минут и 50 секунд.ю

На данный момент «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 53 очка. «Флорида», в свою очередь, находится на третьей строчке турнирного зачёта на Востоке, набрав 50 очков.