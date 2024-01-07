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Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от домашнего поражения в матче с «Баффало»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Баффало Сэйбрз» (1:3).

Шайбами в составе победителей отметились Алекс Так, Земгус Гиргенсонс и Расмус Далин.

У хозяев единственный гол на счету Рикарда Ракелля.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

«Баффало» одержал вторую победу подряд, набрал 38 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сэйбрз» 10 января примут дома «Сиэтл Кракен».

«Питтсбург» остался с 42 очками и идёт на 11 строчке Востока. В ближайшей игре «Пингвинз» 9 января будут гостить у «Филадельфии Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.