Беднар — о восьми шайбах от «Флориды»: не буду лгать, мне понравилось, как мы сражались

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (4:8).

«Мне понравилось, как мы сражались. Я не собираюсь вам лгать. Я имею ввиду, что это была игра, в которой было всё, верно? Мне не понравилось то, как мы начали. Несмотря на это, мне понравилось, как мы играли. Мы встречались с командой, которая имеет кучу опасных парней, и ты проводишь большую работу, стараясь сдерживать их большую часть игры. Ты делаешь камбэк. Сравниваешь счёт. Ты пропускаешь нелепый гол, потом сравниваешь снова», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

«Эвеланш» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками.