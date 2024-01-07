Беднар — о восьми шайбах от «Флориды»: не буду лгать, мне понравилось, как мы сражались
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды Пантерз» (4:8).
«Мне понравилось, как мы сражались. Я не собираюсь вам лгать. Я имею ввиду, что это была игра, в которой было всё, верно? Мне не понравилось то, как мы начали. Несмотря на это, мне понравилось, как мы играли. Мы встречались с командой, которая имеет кучу опасных парней, и ты проводишь большую работу, стараясь сдерживать их большую часть игры. Ты делаешь камбэк. Сравниваешь счёт. Ты пропускаешь нелепый гол, потом сравниваешь снова», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
«Эвеланш» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 01:10 0:2 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 03:02 0:3 Райнхарт (Барков, Родригес) – 07:41 1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 20:21 2:3 Мэнсон (Ничушкин, О'Коннор) – 20:52 3:3 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 24:35 (pp) 3:4 Экман-Ларссон (Барков, Родригес) – 28:50 4:4 Друен (Жирар) – 43:31 4:5 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 45:59 (pp) 4:6 Стенлунд (Ломберг) – 48:59 4:7 Ткачук (Вераге, Экблад) – 56:17 4:8 Вераге (Ткачук, Форслинг) – 56:54
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