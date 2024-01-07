Все результаты игрового дня НХЛ 7 января
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Сегодня, 7 января, в Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Кадри, Поспишил) – 21:55 1:1 Фрост (Уокер, Фёрстер) – 24:15 1:2 Уигар (Коулман, Манджапане) – 29:13 2:2 Кутюрье (Фрост, Замула) – 36:06 (pp) 3:2 Конечны (Лотон, Йорк) – 42:27 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 01:10 0:2 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 03:02 0:3 Райнхарт (Барков, Родригес) – 07:41 1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 20:21 2:3 Мэнсон (Ничушкин, О'Коннор) – 20:52 3:3 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 24:35 (pp) 3:4 Экман-Ларссон (Барков, Родригес) – 28:50 4:4 Друен (Жирар) – 43:31 4:5 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 45:59 (pp) 4:6 Стенлунд (Ломберг) – 48:59 4:7 Ткачук (Вераге, Экблад) – 56:17 4:8 Вераге (Ткачук, Форслинг) – 56:54
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Клифтон, Томпсон) – 02:53 1:1 Ракелль (Карлссон, Малкин) – 47:49 (pp) 1:2 Гиргенсонс (Робинсон, Самуэльссон) – 55:22 1:3 Далин – 58:24
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров) – 00:21 1:1 Фредерик (Шаттенкирк, Линдхольм) – 04:42 (pp) 2:1 Макэвой (Хайнен, Пойтрас) – 14:56 3:1 Фредерик (Грызлик, Пойтрас) – 21:49 3:2 Кучеров – 27:53 4:2 Пастрняк (Заха) – 28:23 4:3 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 35:53 5:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 41:35 6:3 Дебраск – 56:33 (sh) 7:3 Койл – 57:14
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09 1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp) 2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17 2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp) 3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp) 3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28 3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Райлли, Нюландер) – 15:22 (pp) 0:2 Йернкрок (Хольмберг, Лильегрен) – 39:17 0:3 Нюландер (Бертуцци, Маккейб) – 49:34 1:3 Гранлунд (Зеттерлунд, Эмберсон) – 51:57 1:4 Нюландер (Таварес, Бертуцци) – 56:28
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Галлахер (Эванс, Савар) – 11:37 2:0 Монахан (Юлёнен) – 21:09 3:0 Армиа (Стивенс, Пеццетта) – 22:39 3:1 Трочек (Густафссон, Панарин) – 30:28 3:2 Панарин (Трочек) – 34:29 3:3 Фокс (Веси, Кайлли) – 49:30 4:3 Кофилд – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гронек, Хьюз) – 20:41 0:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 23:33 0:3 Миллер (Петтерссон, Коул) – 24:37 1:3 Миллер (Лазар, Маклауд) – 26:43 2:3 Хаула (Братт, Хьюз) – 39:37 2:4 Гарланд (Джошуа, Суси) – 39:49 2:5 Петтерссон (Бёзер, Хьюз) – 42:35 3:5 Миллер (Тирни, Смит) – 51:07 4:5 Хишир (Смит, Хаула) – 52:54 4:6 Джошуа (Миллер, Блюгерс) – 58:49
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист – 11:26 0:2 Евангелиста (Новак, Смит) – 27:22 1:2 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 29:29 2:2 Бенн (Харли, Робертсон) – 39:14 (pp) 2:3 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 42:42 2:4 Форсберг (О'Райлли, Шенн) – 47:30 3:4 Робертсон (Хэнли, Харли) – 50:21
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Уокер (Сундквист, Крюг) – 11:04 1:1 Терявяйнен (Друри) – 13:17 (pp) 1:2 Шенн – 65:00
На данный момент не завершились два матча.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Айкел (Маршессо, Пьетранджело) – 06:25 1:1 Барзал (Хорват, Ли) – 11:13 2:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 37:11 3:1 Руа (Хауден, Колесар) – 38:41 4:1 Айкел (Кормье) – 40:31 (pp) 4:2 Мартин (Сизикас) – 42:42 5:2 Руа (Колесар) – 44:20
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс) – 38:08 (pp) 2:0 Хайман (Бушар) – 42:46
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 54 очками в активе после 38 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы после сегодняшней победы занимает «Виннипег Джетс» с 54 баллами после 38 матчей.
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