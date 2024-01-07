Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Коламбуса» о поражении от «Миннесоты»: мы почти прикоснулись к победе

Главный тренер «Коламбуса» о поражении от «Миннесоты»: мы почти прикоснулись к победе
Комментарии

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан остался крайне разочарован результатом матча с «Миннесотой» (3:4 ОТ). Хоккеисты «Блю Джекетс» пропустили гол за полторы минуты до конца основного времени и уступили в овертайме.

«С каждым матчем становимся всё больше разочарованными. Мы уже практически прикоснулись к этой победе. Чем больше вы хотите чего-то, чем больше вы вкладываетесь в это, и когда это не срабатывает, тем больше вы злитесь. И я думаю, именно это ребята чувствуют сейчас», — цитирует Венасана пресс-служба лиги.

«Коламбус» потерпел шестое поражение в последних восьми матчах. «Блю Джекетс» в текущем сезоне после 41 матча занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Видео
33 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android