Главный тренер «Коламбуса» о поражении от «Миннесоты»: мы почти прикоснулись к победе

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан остался крайне разочарован результатом матча с «Миннесотой» (3:4 ОТ). Хоккеисты «Блю Джекетс» пропустили гол за полторы минуты до конца основного времени и уступили в овертайме.

«С каждым матчем становимся всё больше разочарованными. Мы уже практически прикоснулись к этой победе. Чем больше вы хотите чего-то, чем больше вы вкладываетесь в это, и когда это не срабатывает, тем больше вы злитесь. И я думаю, именно это ребята чувствуют сейчас», — цитирует Венасана пресс-служба лиги.

«Коламбус» потерпел шестое поражение в последних восьми матчах. «Блю Джекетс» в текущем сезоне после 41 матча занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.