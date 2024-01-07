Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флёри сделал суперсейв, успев вернуться в ворота. Через 10 секунд «Уайлд» сравняли счёт

Флёри сделал суперсейв, успев вернуться в ворота. Через 10 секунд «Уайлд» сравняли счёт
Аудио-версия:
Комментарии

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).

Концовка основного времени матча получилась драматичной. Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри уже побежал меняться на шестого полевого игрока, однако увидел, что шайба досталась сопернику, и резко развернулся. Опытнейший вратарь успел вернуться в рамку и в прыжке отразить бросок в уже пустые ворота. В ответной атаке «Миннесота» смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где в итоге одержала победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта победа стала для Флёри 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги.

Материалы по теме
Флёри вышел на второе место по победам в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android