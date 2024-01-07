Флёри сделал суперсейв, успев вернуться в ворота. Через 10 секунд «Уайлд» сравняли счёт

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).

Концовка основного времени матча получилась драматичной. Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри уже побежал меняться на шестого полевого игрока, однако увидел, что шайба досталась сопернику, и резко развернулся. Опытнейший вратарь успел вернуться в рамку и в прыжке отразить бросок в уже пустые ворота. В ответной атаке «Миннесота» смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где в итоге одержала победу.

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Эта победа стала для Флёри 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги.