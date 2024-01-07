Флёри ловушкой в шпагате поймал шайбу после броска Чинахова в овертайме

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).

В овертайме великолепное спасение совершил вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри. Канадский голкипер поймал шайбу ловушкой, растянувшись в шпагате после броска российского нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова. Россиянин не мог поверить в то, что его убойный бросок не достиг цели. Примечательно, что в следующей атаке «Миннесота» забила победный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта победа стала для Флёри 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги.