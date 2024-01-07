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Купер — о поражении от «Бостона»: странный матч и странные голы в наши ворота

Купер — о поражении от «Бостона»: странный матч и странные голы в наши ворота
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Бостоном» (3:7).

«Удаления в начале матча нас подвели, выбили у нас почву из-под ног. Мы смогли вернуться, но это был странный матч, много странных шайб залетело в наши ворота. Второй гол влетел от клюшки Пойнта. Вы видели эти голы.

В третьем периоде мы позволили сопернику нанести только три броска, один – при выходе «в ноль» на пустые ворота, ещё один – тоже выход «в ноль» после того, как сломалась клюшка. Перед третьим периодом счёт был 3:4, соперник смог извлечь выгоду из своих трёх бросков, а мы из своих – нет», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В составе «Тампы» голом и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.

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