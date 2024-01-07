Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский пропустил курьёзную шайбу, поскользнувшись на собственной клюшке

Бобровский пропустил курьёзную шайбу, поскользнувшись на собственной клюшке
Комментарии

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В начале второго периода курьёзный гол пропустил вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин выронил клюшку и наступил на неё коньком, пытаясь отразить бросок защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона. Россиянин поскользнулся на собственной клюшке, потерял равновесие и рухнул на спину. Шайба тем временем закатилась за линию ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Бобровский по итогам матча отразил 22 броска, пропустив четыре шайбы.

Материалы по теме
Кошмар русских вратарей в НХЛ! 12 шайб за матч и нереальный казус Бобровского
Кошмар русских вратарей в НХЛ! 12 шайб за матч и нереальный казус Бобровского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android