Бобровский пропустил курьёзную шайбу, поскользнувшись на собственной клюшке

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В начале второго периода курьёзный гол пропустил вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин выронил клюшку и наступил на неё коньком, пытаясь отразить бросок защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона. Россиянин поскользнулся на собственной клюшке, потерял равновесие и рухнул на спину. Шайба тем временем закатилась за линию ворот.

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Бобровский по итогам матча отразил 22 броска, пропустив четыре шайбы.