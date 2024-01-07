«Нам нужен был сейв». Беднар остался недоволен игрой российских вратарей с «Флоридой»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар остался недоволен действиями подопечных в матче с «Флоридой» (4:8). Специалист намекнул на слабую игру вратарей «Эвеланш» — Ивана Просветова и заменившего его Александра Георгиева. Россияне не двоих пропустили семь шайб.

«Мне не понравились некоторые из первых четырёх пропущенных шайб. Точно не понравилась четвёртая, так что я хотел дать команде шанс, чтобы они бились так, как во втором периоде, старались совершить камбэк. Я хотел дать им лучший шанс преуспеть в этом. Не скажу, что мы позволили сопернику создать много моментов в первом периоде, но нам нужен был сейв. Нам надо быть лучше в таких рутинных моментах.

Думаю ли о том, чтобы вызвать из АХЛ Юстуса Аннунена? Посмотрим, мы это обсудим. Сейчас у нас такой отрезок, что лёгких игр не будет. Лёгких игр в принципе не бывает, но на этом отрезке – тем более», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.