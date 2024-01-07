«Игра могла быть закончена». Главный тренер «Коламбуса» — о решающем сейве Флёри

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан посетовал на незабитый гол в пустые ворота в концовке матча с «Миннесотой» (3:4 ОТ). Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри уже побежал меняться на шестого полевого игрока, однако увидел, что шайба досталась сопернику, и резко развернулся. Опытнейший вратарь успел вернуться в рамку и в прыжке отразить бросок в уже пустые ворота. В ответной атаке «Миннесота» смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где в итоге одержала победу.

«Мы могли забить гол в пустые ворота в конце третьего периода и эта игра была бы окончена прямо там. А затем следом мы теряем шайбу и упускаем решающую контратаку соперника», — цитирует Венсана пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» потерпел шестое поражение в последних восьми матчах. «Блю Джекетс» в текущем сезоне после 41 матча занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.