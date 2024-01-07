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«Догнать Руа — это честь». Флёри оценил свой выход на 2-е место по победам в истории НХЛ

«Догнать Руа — это честь». Флёри оценил свой выход на 2-е место по победам в истории НХЛ
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри поделился эмоциями после победы в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ), которая стала для него 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги.

«Я просто счастлив, что мы победили сегодня. У нас многое не получалось. Нам не хватает нескольких ребят. Нам явно нужны очки в турнирной таблице. Очевидно, догнать Патрика — это честь. Я равнялся на этого парня, когда рос. Но в тот момент я был рад просто вытащить победу для парней», — цитирует Флёри пресс-служба клуба.

Отметим, что в прошедшем матче Флёри дважды спас команду от неминуемого гола — сначала в концовке основного времени, а затем в овертайме прямо перед победным голом «Миннесоты». Лидером всех времён по победам является легендарный Мартин Бродо (691).

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