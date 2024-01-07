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Якуценя — об игре «Трактора»: команда по-другому стала играть, ребята раскрылись

Якуценя — об игре «Трактора»: команда по-другому стала играть, ребята раскрылись
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Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя поделился впечатлениями от выступления челябинской команды в сезоне, отметив, что игра улучшилась по ходу чемпионата. Напомним, спустя месяц после старта сезона челябинский клуб отправил в отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера команды.

«Какие впечатления от игры «Трактора» в сезоне? Сейчас лучше. Команда по-другому стала играть, ребята раскрылись. Больше в пас играют, более креативно действуют. Стало интереснее смотреть.

Жду ли предложения о работе из «Трактора»? С удовольствием рассмотрю подобное предложение, если оно поступит.

Якуценя выступал за «Металлург» Серов, «Мечел», «Салават Юлаев», «Металлург» Новокузнецк, «Авангард», «Нефтехимик», ЦСКА, «Трактор», «Металлург» Магнитогорск, «Донбасс» и словацкую «Детву». Форвард завершил игровую карьеру летом 2019 года.

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