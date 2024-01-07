Борис Михайлов рассказал, как справлялся с пресыщенностью победами в ЦСКА и сборной СССР

Выдающийся нападающий сборной СССР двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о том, как хоккеистам нужно справляться с пресыщенностью победами и добывать мотивацию для новых побед. Михайлов является 10-кратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

«Существует ли пресыщенность победами? Конечно, существует. Но здесь сами игроки должны определиться, чего они хотят. Жить старым багажом или идти дальше. Если живёшь старыми победами, то начинаешь сначала недорабатывать на тренировках, потом в игре себя жалеть. Не бывает такого, что на тренировке отдавался по полной, а в игре — нет, и наоборот. Это всё сказывается сначала на результате, потом на других игроках, в итоге приводит к разрушению, как это сегодня называют, командной химии», — цитирует Михайлова официальный сайт КХЛ.

Борис Михайлов в качестве игрока является двукратным олимпийским чемпионом, серебряным призёром Олимпиады, восьмикратным чемпионом мира, дважды серебряным призёром чемпионатов мира. Экс-нападающий является обладателем множества личных наград и достижений.