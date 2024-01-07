Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо», пропустив пять шайб

«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо», пропустив пять шайб
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и минским «Динамо». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Денисов, Стась) – 01:16 (5x5)     0:2 Стась (Энас, Калдис) – 17:41 (5x4)     0:3 Смирнов (Мороз, Хэмилтон) – 24:48 (5x5)     0:4 Волков (Энас) – 32:03 (5x5)     1:4 Веряев (Белевич, Линч) – 32:20 (5x5)     2:4 Белевич (Бокун, Веряев) – 57:47 (5x5)     2:5 Пышкайло (Основин) – 59:58 (en)    

Голы в составе «Динамо» забивали Даниил Сотишвили, Андрей Стась, Никита Смирнов, Александр Волков и Никита Пышкайло. Первую шайбу в составе «Торпедо» забросил нападающий Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Бобби Линча. Примечательно, что этот гол стал первым для Веряева с 1 февраля 2023 года. Вторую шайбу нижегородцев забил белорусский нападающий Андрей Белевич.

«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо». В следующем матче нижегородский клуб встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 9 января.

Материалы по теме
Видео
Нападающий «Торпедо» забил первый гол в КХЛ за 11 месяцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android