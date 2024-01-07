«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо», пропустив пять шайб

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и минским «Динамо». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу минчан.

Голы в составе «Динамо» забивали Даниил Сотишвили, Андрей Стась, Никита Смирнов, Александр Волков и Никита Пышкайло. Первую шайбу в составе «Торпедо» забросил нападающий Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Бобби Линча. Примечательно, что этот гол стал первым для Веряева с 1 февраля 2023 года. Вторую шайбу нижегородцев забил белорусский нападающий Андрей Белевич.

«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо». В следующем матче нижегородский клуб встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 9 января.