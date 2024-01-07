«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо», пропустив пять шайб
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и минским «Динамо». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу минчан.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Денисов, Стась) – 01:16 (5x5) 0:2 Стась (Энас, Калдис) – 17:41 (5x4) 0:3 Смирнов (Мороз, Хэмилтон) – 24:48 (5x5) 0:4 Волков (Энас) – 32:03 (5x5) 1:4 Веряев (Белевич, Линч) – 32:20 (5x5) 2:4 Белевич (Бокун, Веряев) – 57:47 (5x5) 2:5 Пышкайло (Основин) – 59:58 (en)
Голы в составе «Динамо» забивали Даниил Сотишвили, Андрей Стась, Никита Смирнов, Александр Волков и Никита Пышкайло. Первую шайбу в составе «Торпедо» забросил нападающий Данил Веряев с передач Андрея Белевича и Бобби Линча. Примечательно, что этот гол стал первым для Веряева с 1 февраля 2023 года. Вторую шайбу нижегородцев забил белорусский нападающий Андрей Белевич.
«Торпедо» впервые в текущем сезоне уступило минскому «Динамо». В следующем матче нижегородский клуб встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 9 января.
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