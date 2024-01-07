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Американец Лабейт легко выиграл свой первый бой в КХЛ в матче с «Салаватом Юлаевым»

Американец Лабейт легко выиграл свой первый бой в КХЛ в матче с «Салаватом Юлаевым»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». После первого периода счёт 1:0 в пользу уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Шаров, Башкиров) – 04:17 (5x5)     2:0 Ливо (Дроздов, Ефремов) – 23:54 (5x5)     3:0 Ливо – 32:17 (5x3)     3:1 Камара (Старченко, Шестаков) – 38:46 (5x4)    

В концовке периода состоялась драка между американским форвардом «Барыса» Джозефом Лабейтом и нападающим «Салавата Юлаева» Данилом Башкировым. Эпизод начался с мощного силового приёма на Лабейте капитана уфимцев Григория Панина, который был проведён в пределах правил. Американец вспылил и решил отыграться на первом попавшемся хоккеисте соперника, которым оказался Башкиров. Более опытный Лабейт легко выиграл драку, натянув Башкирову майку на голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это первая драка Лабейта в КХЛ. Ранее форвард неоднократно дрался в АХЛ и НХЛ.

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