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Капитан «Куньлуня» рассказал, в чём цель выступления команды в КХЛ

Капитан «Куньлуня» рассказал, в чём цель выступления команды в КХЛ
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Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о целях команды и заявил, что клуб, помимо развития китайских игроков, борется за попадание в плей-офф. Единственный раз, когда китайский клуб участвовал в матчах на вылет, был дебютный сезон-2016/2017 КХЛ.

«Сейчас мы целиком и полностью сфокусированы на выступлениях за «Куньлунь». Мы хотим попасть в плей-офф, это наша цель. Нужно устранить недостатки в нашей игре. Время уходит, нам нужно догонять минское «Динамо».

Многие говорят, что у «Куньлуня» нет целей в КХЛ, кроме подготовки игроков для сборной Китая? Конечно, в Китае есть программа развития хоккея. Но сейчас мы играем за «Куньлунь» в КХЛ. Наша команда развивает китайских хоккеистов, но вместе с этим мы хотим побеждать и попасть в плей-офф. В этом и состоит наша главная цель», – цитирует Ипа Allhockey.ru.

В текущем сезоне «Куньлунь» после 48 игр занимает 10-ю строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Всего в КХЛ 38-летний нападающий провёл 313 матчей, в которых забросил 88 шайб и отдал 84 результативные передачи.

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