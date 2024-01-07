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Игорь Ларионов рассказал о сроках возвращения нападающего Василия Атанасова

Игорь Ларионов рассказал о сроках возвращения нападающего Василия Атанасова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о сроках возвращения нападающего Василия Атанасова, получившего травму ноги в матче с «Куньлунем». Сегодня нижегородский клуб уступил минскому «Динамо» в домашнем матче со счётом 2:5.

«Есть повреждение, но не требует операции. Ожидаем во второй декаде февраля», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Атанасов получил повреждение в начале первого периода. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.

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