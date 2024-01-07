Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв назвал самые любимые книги

28-летний российский нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв назвал наиболее интересные книги, которые он посоветовал бы к прочтению.

«Хочу прочитать все книги Алексея Петровича Ситникова. Вышло три книги, сейчас я читаю первую — «Кармалоджик». Мне это очень интересно. Правила судьбы и жизни, которыми надо пользоваться. Советую почитать Зарину Асфари «Быть гением»: о живописи, про разных творцов XIX-XX века. Интересно прочитать духовную литературу, про походы, альпинизм. Разброс, конечно, интересный, но это всё развивает в разных областях. Почему про альпинизм? Люблю горы, природу, для меня это интересная тематика. Опасный вид отдыха, пока идёт хоккейная карьера. Поэтому пока [только] читаю об этом (улыбается)», — приводит слова Ткачёва Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Ткачёв принял участие в 42 матчах за «Авангард», в которых отметился 58 (16+42) результативными действиями при показателе полезности «+15».