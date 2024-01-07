Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» выездную победу над «Трактором»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе железнодорожников дублем отметился нападающий Максим Шалунов. Автором ещё одной заброшенной шайбы стал Александр Полунин. В составе «Трактора» единственную шайбу в конце встречи забросил форвард Максим Шабанов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Локомотив», набравший 68 очков в 47 матчах, является лидером как турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, так и общей таблицы. «Трактор» (57) идёт шестым на Востоке.
В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» (9 января), а «Локомотив» продолжит выездную серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (9 января).
- 7 января 2024
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