Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» выездную победу над «Трактором»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе железнодорожников дублем отметился нападающий Максим Шалунов. Автором ещё одной заброшенной шайбы стал Александр Полунин. В составе «Трактора» единственную шайбу в конце встречи забросил форвард Максим Шабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Локомотив», набравший 68 очков в 47 матчах, является лидером как турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, так и общей таблицы. «Трактор» (57) идёт шестым на Востоке.

В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» (9 января), а «Локомотив» продолжит выездную серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (9 января).