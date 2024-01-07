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Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» выездную победу над «Трактором»

Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» выездную победу над «Трактором»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе железнодорожников дублем отметился нападающий Максим Шалунов. Автором ещё одной заброшенной шайбы стал Александр Полунин. В составе «Трактора» единственную шайбу в конце встречи забросил форвард Максим Шабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Локомотив», набравший 68 очков в 47 матчах, является лидером как турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, так и общей таблицы. «Трактор» (57) идёт шестым на Востоке.

В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» (9 января), а «Локомотив» продолжит выездную серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (9 января).

Календарь чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.
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07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Тесанов, Каюмов) – 23:04 (5x5)     0:2 Полунин (Симашев, Тесанов) – 33:52 (5x5)     0:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 39:26 (5x5)     1:3 Шабанов (Дронов) – 54:09 (5x4)    
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