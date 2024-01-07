Ларионов: «Торпедо» не показало той игры, которую хотели. Соперник больше хотел победить

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении нижегородцев в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:5).

«Во-первых, всех любителей хоккея — с Рождеством, с праздником. Всем — здоровья, благополучия, мирного неба над головой, согласия и любви. По игре — соперника с победой. К сожалению, большому сожалению, мы не показали той игры, которую хотели показать, и соперник больше хотел победить. В этом плане — их с победой, а нашей команде предстоит обдумать следующие ходы: что мы можем поменять, что мы можем улучшить, добавить. Поражения обычно живут один день. Завтра — новый день, следующая игра — во вторник, поэтому необходимо встряхнуться, посмотреть на себя в зеркало. Каждому игроку, и в то же время, тренерскому штабу. Для того чтобы понять, как мы можем улучшить те аспекты игры, которых нам сегодня не хватило», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.