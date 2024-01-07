Никитин: «Локомотив» не гонится за атакующим хоккеем? Играем в тот, в который верим

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над челябинским «Трактором» (3:1).

«Всем с праздником. Игра получилась разная. В первом периоде втягивались, второй провели хорошо и за счет этого выиграли. В третьем Исаев нам помог. Готовимся дальше.

За счёт чего удалось добавить во втором периоде? По московскому времени мы достаточно рано играли. Втягивались. Я бы не сказал, что в первом периоде мы действовали плохо. Просто недостаточно плотно и позволяли шайбу контролировать «Трактору». Во втором периоде скорректировали. Есть у парней определенные правила игры во вторых периодах. Их придерживались, забили хорошие голы.

Сказывается ли на результате то, что мы не гонимся за атакующим хоккеем? Не знаю, как другие клубы, но мы играем в тот хоккей, в который мы верим. Делаем то, что умеем. Что касается этих разговоров, то не обращаем на них внимание. Мы уверены в себе», — приводит слова Никитина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.