Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: «Локомотив» не гонится за атакующим хоккеем? Играем в тот, в который верим

Никитин: «Локомотив» не гонится за атакующим хоккеем? Играем в тот, в который верим
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над челябинским «Трактором» (3:1).

«Всем с праздником. Игра получилась разная. В первом периоде втягивались, второй провели хорошо и за счет этого выиграли. В третьем Исаев нам помог. Готовимся дальше.

За счёт чего удалось добавить во втором периоде? По московскому времени мы достаточно рано играли. Втягивались. Я бы не сказал, что в первом периоде мы действовали плохо. Просто недостаточно плотно и позволяли шайбу контролировать «Трактору». Во втором периоде скорректировали. Есть у парней определенные правила игры во вторых периодах. Их придерживались, забили хорошие голы.

Сказывается ли на результате то, что мы не гонимся за атакующим хоккеем? Не знаю, как другие клубы, но мы играем в тот хоккей, в который мы верим. Делаем то, что умеем. Что касается этих разговоров, то не обращаем на них внимание. Мы уверены в себе», — приводит слова Никитина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.

Материалы по теме
Видео
Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» выездную победу над «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android