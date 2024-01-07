Мирошниченко получил травму за «Херши» в АХЛ и не смог доиграть матч

19-летний российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко получил повреждение в матче за фарм-клуб «столичных» в АХЛ – «Херши», который минувшей ночью уступил «Хартфорду» (3:5). Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Мирошниченко почти сразу же дал о себе знать в этой игре, отметившись результативной передачей в первом периоде. Это событие не стало главной сюжетной линией вечера для молодого российского хоккеиста, поскольку позже был выведен из строя жестким силовым приёмом у борта от Мака Холлоуэлла из «Хартфорда».

По итогу арбитры не зафиксировали нарушения правил в этом моменте, а Мирошниченко сумел подняться со льда только с помощью тренера по физподготовке. Зрители больше не увидели на льду российского игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Мирошниченко провёл четыре встречи в составе «Вашингтона», не заработав баллов за результативность при коэффициенте полезности «-3».