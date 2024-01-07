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Bleacher Report: «Коламбус» может обменять Лайне в «Вашингтон» на Кузнецова

Bleacher Report: «Коламбус» может обменять Лайне в «Вашингтон» на Кузнецова
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Журналист Bleacher Report Адам Гретц считает «Вашингтон Кэпиталз» одним из наиболее вероятных клубов, куда «Коламбус Блю Джекетс» может обменять одну из своих главных звёзд Патрика Лайне, который пока не может оправдать вложенных в него средств ($ 8,7 млн до конца сезона-2025/2026).

«Сообщалось, что в декабре «Кэпиталз» присматривались к «Блю Джекетс», и были некоторые предположения, что целью мог быть Лайне.

Есть несколько интересных точек зрения, согласно которым «Кэпс» видятся логичным пунктом назначения (или ходом, который может сработать).

Во-первых, это может быть ситуация, при которой обе команды могли бы обменяться переживающими кризис игроками с большими контрактами, чтобы дать каждому из них возможность начать всё сначала. Игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов имеет контракт ещё на один сезон после этого на сумму $ 7,8 млн, и сегодня он является лишь бледной тенью себя самого по сравнению с тем временем, когда он был на пике. В этом сезоне у него всё из рук вон плохо, а его регресс при игре «пять на пять» за последние пару лет был шокирующим. Возможно, данный ход не принесёт пользы «Коламбусу» на льду, но после сезона-2024/2025 контракт Кузнецова истечёт, и в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить деньги.

Большим препятствием может стать то, что «Коламбус» может появиться в списке клубов Кузнецова, куда будет запрещён обмен, и захочет ли он покинуть Вашингтон.

Другой интригующий момент заключается в том, сможет ли Лайне — по крайней мере, теоретически — взять на себя игру в большинстве и потянуть первую тройку «Вашингтона» когда Алекс Овечкин завершит карьеру в ближайшие годы. Он (Лайне. — Прим. «Чемпионата») может дать им ещё одну потенциальную (и столь необходимую) угрозу в нападении.

Возможно, у Лайне есть свои недостатки при игре с шайбой, и травмы определённо повлияли на него, но последние два года он по-прежнему идёт с графиком одно очко за игру и забивал 35 шайб в 82 играх. Он не только был бы одним из лучших нападающих «Кэпиталз» на данный момент, но и стал бы естественным преемником Овечкина в качестве игрока, способного забивать (даже если и не близкого по уровню к последнему)», — написал Гретц в своей статье.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Пономарёв, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Пономарёв (Котканиеми) – 59:01    
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09     1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp)     2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17     2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp)     3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp)     3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28     3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05    
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