Арсений Грицюк получил повреждение в матче с «Металлургом» и ушёл в раздевалку

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает магнитогорский «Металлург». Завершился второй период, хозяева ведут – 1:0.

В одном из эпизодов нападающий санкт-петербургского клуба Арсений Грицюк встретил у борта американского форварда «Металлурга» Люка Джонсона, где завязалась борьба с участием сразу нескольких хоккеистов СКА, в результате которой Грицюк упал на лёд, получив повреждение. Вследствие этого Грицюк не смог продолжить игру и ушёл в раздевалку.

UPD: отметим, что в третьем периоде Грицюк вернулся на лёд.

Напомним, в нынешнем сезоне экс-форвард «Авангарда» Грицюк принял участие в 29 матчах за СКА, в которых отметился 18 (11+7) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на его счету 173 встречи и 102 (52+50) очка.