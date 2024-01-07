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«Сочи» потерпел 13-е поражение подряд, всухую уступив «Северстали» на выезде

«Сочи» потерпел 13-е поражение подряд, всухую уступив «Северстали» на выезде
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась очередным поражением гостей со счётом 0:3, которое стало для них уже 13-м кряду.

Счёт в матче был открыт лишь в конце второго периода нападающим «Северстали» Кириллом Пилипенко, который отметился голом в большинстве. В середине заключительной двадцатиминутки Михаил Ильин закрепил преимущество хозяев. Уже на последней минуте нападающий череповецкого клуба Никита Коростелёв поразил пустые ворота «Сочи», установив окончательный счёт – 3:0 в пользу подопечных Андрея Козырева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пилипенко (Коростелёв, Лишка) – 39:17 (5x4)     2:0 Ильин (Аймурзин, Пилипенко) – 48:11 (5x5)     3:0 Коростелёв (Скоренов, Иванцов) – 59:42 (en)    
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