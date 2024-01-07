«Сочи» потерпел 13-е поражение подряд, всухую уступив «Северстали» на выезде
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась очередным поражением гостей со счётом 0:3, которое стало для них уже 13-м кряду.
Счёт в матче был открыт лишь в конце второго периода нападающим «Северстали» Кириллом Пилипенко, который отметился голом в большинстве. В середине заключительной двадцатиминутки Михаил Ильин закрепил преимущество хозяев. Уже на последней минуте нападающий череповецкого клуба Никита Коростелёв поразил пустые ворота «Сочи», установив окончательный счёт – 3:0 в пользу подопечных Андрея Козырева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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