Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дебютный гол Кошелева за «Ак Барс» помог его команде одержать победу над «Автомобилистом»

Дебютный гол Кошелева за «Ак Барс» помог его команде одержать победу над «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, ставшей для них третьей кряду.

В составе «Ак Барса» отличились американский форвард Райли Барбер и нападающий Семён Кошелев, отметившийся дебютной шайбой после обмена из магнитогорского «Металлурга». Автором единственной шайбы «Автомобилиста» стал нападающий Сергей Широков, отличившийся с передач канадца Брукса Мэйсека и вратаря Владимира Галкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, казанский «Ак Барс», набрав 56 очков в 47 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (59) – четвёртое.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Мэйсек, Галкин) – 03:53 (5x5)     1:1 Барбер (Семёнов, Галиев) – 10:24 (5x5)     2:1 Кошелев (Сафонов, Миллер) – 36:45 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android