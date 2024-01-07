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Дебютный гол Кошелева за «Ак Барс» помог его команде одержать победу над «Автомобилистом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, ставшей для них третьей кряду.

В составе «Ак Барса» отличились американский форвард Райли Барбер и нападающий Семён Кошелев, отметившийся дебютной шайбой после обмена из магнитогорского «Металлурга». Автором единственной шайбы «Автомобилиста» стал нападающий Сергей Широков, отличившийся с передач канадца Брукса Мэйсека и вратаря Владимира Галкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, казанский «Ак Барс», набрав 56 очков в 47 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (59) – четвёртое.