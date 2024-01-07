Лещук болел за «Динамо», Пакетт спецился с Зайцевым. Лучшие фото победы над «Спартаком»

7 января в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче был открыт на старте первого периода канадским форвардом «Динамо» Эриком О’Деллом в большинстве. Во втором периоде всё тот же О’Делл реализовал ещё одно численное преимущество в формате 4 на 3. Уже в заключительной двадцатиминутке Павел Порядин сначала сократил отставание, а затем Николай Голдобин за несколько минут до конца основного времени восстановил паритет – 2:2. Примечательно, что обе шайбы игроки «Спартака» также забросили в большинстве. В овертайме точный бросок Седрика Пакетта принёс «Динамо» победу в этой игре.