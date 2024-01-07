Грубая ошибка вратаря «Спартака» Николаева в овертайме встречи с «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Грубая ошибка на выходе 23-летнего российского вратаря «Спартака» Дмитрия Николаева очень дорого обошлась его команде – его оплошность при передаче у борта реализовал канадский форвард «Динамо» Седрик Пакетт с передачи российского защитника Андрея Миронова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Динамо», набрав 66 очков в 48 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» (67) – на второй строчке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 О'Делл (Менелл, Гусев) – 03:41 (5x4) 2:0 О'Делл – 27:50 (4x3) 2:1 Порядин (Голдобин, Цыплаков) – 44:37 (5x4) 2:2 Голдобин (Порядин, Ковальчук) – 56:44 (4x3) 3:2 Пакетт (Миронов) – 62:43 (3x3)
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