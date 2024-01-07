Грубая ошибка вратаря «Спартака» Николаева в овертайме встречи с «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Грубая ошибка на выходе 23-летнего российского вратаря «Спартака» Дмитрия Николаева очень дорого обошлась его команде – его оплошность при передаче у борта реализовал канадский форвард «Динамо» Седрик Пакетт с передачи российского защитника Андрея Миронова.

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Напомним, «Динамо», набрав 66 очков в 48 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» (67) – на второй строчке.