Ротенберг – об инциденте в овертайме: все смотрели повтор? Жизнь всё расставит по местам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал спорный эпизод в моменте с победным голом «Металлурга» (1:2 ОТ) в овертайме, когда нападающий Игорь Гераськин сбил защитника армейцев Артёма Сергеева.

«Было ли какое-то нарушение на игроке СКА перед голом в овертайме? Это вам нужно задать этот вопрос. Мне нечего здесь комментировать. Если вы не смотрели игру, то нам нечего обсуждать. Знаете, жизнь всё расставит по своим местам, мы только за честный хоккей, за честный труд. Вы лучше выскажете своё мнение, мнение общественности. Посмотрите ещё раз повтор, все смотрели повтор? Слава богу, все у нас могут высказывать своё мнение открыто. Всё должно быть по правилам, даже во дворе есть правила, и там наказывают за несправедливость. Что касается дисциплины, то будем улучшать, как и остальные моменты, с каждой игрой. Это процесс, ребята молодцы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.