Зайцев: уровень судейства значительно понизился, страшно представить, что ждёт в плей-офф

Арбитр международной категории Александр Зайцев заявил, что гол форварда магнитогорского «Металлурга» Игоря Гераськина в овертайме матча против СКА (1:2 ОТ) был забит после грубой судейской ошибки.

«Не обязательно быть высококвалифицированным арбитром, чтобы увидеть нарушение правил в исполнении форварда «Магнитки» Гераськина в дополнительное время. Нужно просто понимать хоккей. Комментатор сразу сказал, что это удаление. Раньше один судья всё видел, а сейчас двое не всегда видят и вообще понимают, насколько порой велика бывает цена их ошибки. Уровень судейства сегодня значительно понизился и страшно представить, что нас ждёт в плей-офф. С судьями работу над ошибками не проводят как необходимо это делать, прогресса никакого нет, а если лишь регресс», — сказал Александр Зайцев «Чемпионату».