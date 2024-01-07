Миронов – о рывке в овертайме: Сан Саныч с лавочки так орал, что перекричал все трибуны

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов высказался о победе бело-голубых в столичном дерби в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Команду и всех болельщиков с победой, на трибунах была отличная атмосфера. Вы сами видели – был полный дворец. Это классно и здорово. Всех динамовцев с победой. Понятно, что у нас и до этого со «Спартаком» были две игры, которые мы сами довели до овертаймов, и там проигрывали. А здесь хорошо, что собрались и выиграли.

Как решил рвануть вперёд и идти в такой прессинг в овертайме? Да там с лавочки Сан Саныч (тренер «Динамо» Александр Александрович Савченков. – Прим. «Чемпионата») так орал, что, если бы я не побежал, не знаю, что бы было. Там невозможно было не побежать, он перекричал все трибуны.

Такая пауза перед пасом? Глаза закрыл, услышал крик Пакетта и отдал ему туда», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.