Форвард СКА Глотов объяснил, почему судьи не засчитали его гол в ворота «Металлурга»

26-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Глотов прокомментировал своё незасчитанное взятие ворот в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 ОТ)

«Мой отменённый гол? Не думал, что его могут отменить. Я если и контактировал с вратарём, то за площадью ворот. Мне судья потом сказал, что не из-за моего контакта гол отменили. Другой наш нападающий сыграл клюшкой в щитки, когда шайба в ворота заходила», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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Напомним, в нынешнем сезоне Глотов принял участие в 40 матчах за СКА, в которых набрал 23 (15+8) очка при показателе полезности «+19».