«Надеюсь, что буду в этом сезоне радовать своей игрой». Атанасов обратился к болельщикам

21-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов, получивший повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ), обратился к болельщикам своей команды, поблагодарив их за поддержку.

«Привет всем болельщикам «Торпедо». Спасибо вам большое за поддержку! Было очень много сообщений с добрыми пожеланиями для меня, мне это очень приятно и важно для меня. Спасибо большое, что помогаете мне справиться с этой ситуацией с позитивом. Спасибо большое и надеюсь, то что буду в этом сезоне радовать вас своей игрой», — сказал Атанасов в опубликованном видеообращении пресс-службой КХЛ в телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Атанасова 39 (19+20) очков в 42 матчах.