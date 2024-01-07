Миронов – о результативности в дерби со «Спартаком»: может, там и бразильцы, а у нас нет

26-летний защитник московского «Динамо» Андрей Миронов высказался о победе над московским «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Можно ли сказать, что исправились за концовку прошлого года? Да это было уже в прошлом году. Сейчас уже 2024-й, поэтому мы всё оставляем. У нас впереди ещё 20 матчей до плей-офф, и задача [в том, чтобы] как можно больше выиграть и в максимальной форме подойти к плей-офф.

Спаренные матчи становятся частой историей? Это здорово и интересно, и на самом деле когда они нечасто, то команды не так сильно устают. Хорошо, что предыдущая игра была в час дня, поэтому у нас было больше суток, чтобы восстановиться к сегодняшней игре. Когда такой промежуток, то это вполне, потому что раскаток нет и нужно только правильно восстановиться.

Невысокая результативность сегодняшнего дерби в сравнении с предыдущим матчем со «Спартаком? Бывает всё, это хоккей. Жаже не знаю, как тут объяснять. Когда-то высокая результативность, а когда-то вот такая. Это не важно, тут главное – победа. Всегда есть установка играть построже. Неужели вы думаете, что есть установка наковырять голов туда и сюда? Может, там у них и бразильцы какие-то, а у нас нет», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.