Фёдоров – об игре с «Куньлунем»: победы есть победы, но качество ЦСКА должен улучшать

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:3), ставшей для его команды третьей кряду.

«Неплохой счёт был, но, к сожалению, не удалось распорядиться правильно шайбой, да и пара удалений немножко выбили нас из ритма. «Куньлунь Ред Стар» сыграл хорошо, когда забил два гола в третьем периоде. Не без наших ошибок «пять на пять» и «пять на шесть». Третий гол: владели шайбой, по-моему, три или четыре раза, имея хорошо построенную оборону, но не смогли вывести её в среднюю зону, поэтому концовочка оставила горький привкус. Мы недоработали, это точно. Второй пропущенный гол — ненужное «переключение» в нашей обороне. Тем не менее, ребята пахали, отработали, всех с победой. Можно ли сказать, что ЦСКА набирает ход? Победы — есть победы, но качество игры мы должны улучшать. Мы ищем свою игру, нам нужно, чтобы все 20 игроков работали все 60 минут», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте клуба.