Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин примет участие в матче «Вашингтона» с «Кингз». Его появление было под вопросом

Овечкин примет участие в матче «Вашингтона» с «Кингз». Его появление было под вопросом
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом стало известно из опубликованного состава «столичных» на предстоящую игру.

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона», где его партнёрами станут соотечественник Евгений Кузнецов и американец Том Уилсон.

Ранее сообщалось, что решение о его участие во встрече будет принято после предыгровой разминки. Накануне Александр пропускал тренировку «Вашингтону», получив отдых для восстановления.

Напомним, встреча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» состоится уже сегодня, 7 января, и начнётся в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «-11» и 12 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Материалы по теме
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Его участие в матче с «Кингз» под вопросом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android