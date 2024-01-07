Овечкин примет участие в матче «Вашингтона» с «Кингз». Его появление было под вопросом

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом стало известно из опубликованного состава «столичных» на предстоящую игру.

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона», где его партнёрами станут соотечественник Евгений Кузнецов и американец Том Уилсон.

Ранее сообщалось, что решение о его участие во встрече будет принято после предыгровой разминки. Накануне Александр пропускал тренировку «Вашингтону», получив отдых для восстановления.

Напомним, встреча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» состоится уже сегодня, 7 января, и начнётся в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «-11» и 12 минутах штрафного времени.