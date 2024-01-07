Н. Заварухин: жаль, что в третьем периоде «Автомобилист» не дожал «Ак Барс»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2).

«Прежде всего, всех поздравляю с праздником, с Рождеством, всем крепкого здоровья, счастья! Хорошо начали – хорошая атака, в которой забили хороший гол. Дальше такой непонятный, не совсем хороший гол пропустили в первом периоде. «Ак Барс» много бросал. В первом периоде больше бросков было от синей линии, где здорово подчищали мы. Во втором периоде пропустили решающий гол – череда удалений, и соперник реализовал свой момент на добивании. Жалко, что в третьем периоде имели моменты, но не дожали. Не хватило такого чернового гола нам сегодня. А так очень хорошая по накалу игра была, много борьбы, полный стадион, хорошая атмосфера.

В третьем периоде было тяжело противостоять фирменному стилю Билялетдинова? Мы в принципе неплохо проходили среднюю зону. Не хватило траффика перед вратарём, чтобы закрыть его. Это, наверное, основное. Знали, что соперник сыграет по заданию. Когда выходили на третий период, предупреждали ребят об этом», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста» на официальном сайте клуба.