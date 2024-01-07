Барбер рассказал о забавном суеверии, которое помогло ему забить в игре с «Автомобилистом»

29-летний американский нападающий казанского «Ак Барса» Райли Барбер прокомментировал свою заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1), а также странном суеверии, которое, по его мнению, помогло ему в этом голе.

«Забивал ли когда-нибудь такой необычный гол? Наверняка что-то такое было, хотя и редко. Это, конечно, чистое везение. Такие шайбы помогают вернуться в колею, восстановить уверенность. В последних матчах у меня были моменты, но не получалось забить. Молился хоккейным богам перед матчем, и они услышали.

У меня появилась своя примета? Да-да, командный оператор однажды поцеловал мою клюшку перед матчем, и я сделал дубль. С тех пор я пытался поймать его на утренних раскатках, и сегодня получилось – он снова поцеловал крюк. Теперь будем продолжать!» — приводит слова Барбера пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Барбер принял участие в 12 матчах за «Ак Барс», в которых отметился семью (3+4) результативными действиями при показателе полезности «+3».